बिहार: जमुई के इंजीनियर के ठिकानों पर EOU की रेड, पटना के फ्लैट से 40 लाख कैश बरामद

आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की टीम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोपाल कुमार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। इनमें पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित ज्योतिपुरम में जगत विला अपार्टमेंट का फ्लैट, कंकड़बाग के पूर्वी इंदिरा नगर रोड नंबर-4 स्थित आवास, जमुई में के.के.एम. कॉलेज के पास किराये का मकान और झाझा स्थित कार्यालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 25 लोगों की टीम मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित ज्योतिपुरम में जगत विला अपार्टमेंट में रेड करने पहुंची है। जबकि सबसे कम झाझा स्थिति ग्रामीण विकास विभाग के ऑफिस में 08 लोग तलाशी करने पहुंचे हैं। कंकड़बाग स्थिति पूर्वी इंदिरा नगर रोड नंबर-4 स्थित आवास और जमुई में के.के.एम. कॉलेज के पास किराये का मकान पर 15-15 लोगों की टीम जांच करने पहुंची है।