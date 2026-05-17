4 सिर कटी लाशों की मिस्ट्री सुलझी, कातिल निकले 2 सगे भाई; एक छोटे से टैग ने खोला राज

Kaimur Murder Mystery:बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले छह दिनों से जारी सस्पें का अंत हो गया है। महज 60 घंटे के भीतर नदी और नहर से टुकड़ों में बरामद की गई चार बिना सिर की लाशों की मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने पूरी तरह सुलझा लिया है। इस सामूहिक हत्याकांड के पीछे डहरक गांव के ही दो सगे भाई विकास गुप्ता और गौतम गुप्ता निकले, जिन्होंने अपने महाराष्ट्र के एक दोस्त के साथ मिलकर इस खूनी खेल को रचा था। पुलिस ने मुख्य आरोपी विकास समेत तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर नदी किनारे झाड़ियों से दंपती के कटे सिर बरामद कर लिए गए। वहीं, गोताखोर अभी भी नदी में उन मासूम बच्चों के सिर की तलाश कर रहे हैं।