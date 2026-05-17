बिहार के इन बड़े पुलों पर मंडरा रहा खतरा, IIT की स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में हुआ खुलासा

IIT Patna Bihar Bridge Audit Report:बिहार में पुलों की संरचनात्मक मजबूती की जांच के लिए चल रहे तकनीकी निरीक्षण अभियान की पहली रिपोर्ट जारी कर दी गई है। IIT पटना ने अपनी शुरुआती स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट सड़क निर्माण विभाग को सौंप दी है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा इस रिपोर्ट की समीक्षा से पता चला है कि राज्य भर के नौ बड़े पुल इस समय बेहद कमजोर और जर्जर हालत में हैं, जिन्हें बिना किसी देरी के तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है।