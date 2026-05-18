चारों तरफ से हो रही थी फायरिंग, फिर भी डटे रहे IPS विकास वैभव; 2 दिन की मुठभेड़ के बाद फहराया था तिरंगा

IPS Vikas Vaibhav:बिहार के सबसे जाने-माने IPS अधिकारियों में से एक विकास वैभव ने हाल ही में एक इंटरव्यू में एक ऐसे नक्सल-विरोधी ऑपरेशन की पूरी कहानी बताई, जिसने राज्य के इतिहास की दिशा ही बदल दी। यह कहानी रोहतास की कैमूर पहाड़ियों की है, जहां कभी माओवादियों (नक्सलियों) का पूरी तरह से राज चलता था और वहां पुलिस भी कदम रखने से हिचकिचाती थी। विकास वैभव ने बताया कि कैसे चारों तरफ से बरसती गोलियों के बीच, उन्होंने और उनकी टीम ने दो दिन के मुठभेड़ के बाद आखिरकार उस किले को आजाद कराया था जहां करीब तीन दशकों से तिरंगा नहीं फहराया गया था।