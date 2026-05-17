पोते को पिटाई से बचा रहे थे दादा, बेटे ने पीट-पीटकर कर दी पिता की हत्या

अपने पोते को बचाने की यही कोशिश बेटे मनोज साहनी को इतनी नागवार गुजरी कि उसका गुस्सा अपने मासूम बच्चे से हटकर अपने बुजुर्ग पिता पर आ गया। आरोप है कि मनोज ने गुस्से में पूरी तरह से अपना आपा खो दिया, पास पड़ा एक बांस उठाया और अपने बुजुर्ग पिता पर हमला कर दिया। जब इससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उसने जमीन पर पड़ी एक भारी ईंट उठाई और अपने पिता के सिर पर दे मारा। भारी ईंट के वार से बुजुर्ग महेश साहनी का सिर फट गया, वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। घर में अफरा-तफरी मच गई, परिवार वाले उन्हें आनन-फानन में उठाकर अस्पताल की ओर भागे।