12 साल पुरानी गर्लफ्रेंड से करनी थी शादी, तो पत्नी और दो बच्चों की कर दी हत्या; मुजफ्फरपुर ट्रिपल मर्डर का खुलासा

मामले की जानकारी देते मुजफ्फरपुर ग्रामीण एसपी
Muzaffarpur Triple Murder: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी बचपन की प्रेमिका से दोबारा मिलने की चाहत में अपनी सात साल की शादी और अपने दो मासूम बच्चों की जान की बलि चढ़ा दी। मधुबन जगदीश गांव में 28 अप्रैल को हुई इस ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी पति संतोष साह और उसकी प्रेमिका करीना को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी संतोष साह उर्फ मिठाई लाल ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह पिछले 12 सालों से अपने ही गांव की एक महिला करीना कुमारी से प्यार करता था। दोनों एक-दूसरे को बचपन से जानते थे और अपनी-अपनी शादियों के बाद भी उनका रिश्ता जारी रहा। संतोष ने 2019 में शादी की थी और उसके चार बच्चे थे, जबकि करीना भी शादीशुदा है और उसके अपने तीन बच्चे हैं। साथ रहने की चाहत में इस जोड़े ने एक खौफनाक साजिश रची। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने-अपने परिवारों को खत्म कर देंगे और फिर आपस में शादी कर लेंगे।
अपराध वाली रात संतोष ने अपनी प्रेमिका करीना के साथ लंबी बातचीत की, जिसके दौरान उसने संतोष को अपने परिवार को खत्म करने के लिए उकसाया। इसके बाद, संतोष ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। संतोष ने सबसे पहले अपनी 30 वर्षीय पत्नी रीता देवी और अपनी मासूम दो साल की बेटी वैष्णवी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद, उसने अपने चार महीने के दुधमुंहे बेटे कन्हैया का दम घोंटकर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। हत्याओं को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सुबह होते ही उसने अपना नाटक शुरू कर दिया।
सुबह होते ही संतोष ने शोर मचाना शुरू कर दिया और जोर-जोर से रोने लगा, झूठे दुख का दिखावा करते हुए वह अपनी छाती पीट रहा था। उसने पुलिस को बताया कि वह कैटरिंग के काम के सिलसिले में एक बारात में गया था और जब सुबह लौटा तो घर का दरवाजा बाहर से बंद था। दरवाजा खोलने के बाद अंदर उनकी पत्नी और बच्चों की लाश पड़ी थी। आरोपी पति ने पूरी घटना को जमीन के विवाद का रूप देने की कोशिश भी की। उसने अपने रिश्तेदारों सहित 8 लोगों के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई।
ग्रामीण SP राजेश सिंह प्रभाकर और CDPO-1 सुचित्रा कुमारी के नेतृत्व में की गई जांच से जमीन के विवाद वाली कहानी की पोल खुलने लगी। तकनीकी विश्लेषण और मोबाइल कॉल डिटेल्स के जरिए पुलिस को पता चला कि घटना से पहले संतोष, करीना नाम की एक महिला के लगातार संपर्क में था। जब संतोष से कड़ाई से पूछताछ की गई तो वह टूट गया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर रची गई साजिश को कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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