12 साल पुरानी गर्लफ्रेंड से करनी थी शादी, तो पत्नी और दो बच्चों की कर दी हत्या; मुजफ्फरपुर ट्रिपल मर्डर का खुलासा

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी संतोष साह उर्फ मिठाई लाल ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह पिछले 12 सालों से अपने ही गांव की एक महिला करीना कुमारी से प्यार करता था। दोनों एक-दूसरे को बचपन से जानते थे और अपनी-अपनी शादियों के बाद भी उनका रिश्ता जारी रहा। संतोष ने 2019 में शादी की थी और उसके चार बच्चे थे, जबकि करीना भी शादीशुदा है और उसके अपने तीन बच्चे हैं। साथ रहने की चाहत में इस जोड़े ने एक खौफनाक साजिश रची। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने-अपने परिवारों को खत्म कर देंगे और फिर आपस में शादी कर लेंगे।