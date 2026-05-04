शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के ठिकानों पर पुलिस रेड, जमीन कब्जा और रंगदारी मामले में घिरे विधायक

डीआईजी नीलेश कुमार ने बताया कि जमीन पर कब्जे और रंगदारी के इस मामले में पुलिस की जांच के दौरान विधायक ओसामा शहाब सहित कई लोगों के नाम सामने आए थे। पुलिस ने इस मामले में पर्याप्त सबूत जुटाए। फिर उन सबूतों के आधार पर पुलिस ने अदालत से वारंट प्राप्त किया और उसके बाद छापेमारी की। पुलिस ने सीवान स्थित आवास पर लगभग 40 मिनट तक गहन तलाशी ली। इस कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसमें कई थानों के थाना प्रभारी और अनुमंडल पुलिस अधिकारी शामिल थे।