Tamil Nadu Assembly Election Results: थलापति विजय की पार्टी के वीएस बाबू ने सीएम स्टालिन को दी कड़ी टक्कर, जानें कौन हैं ये दिग्गज नेता

आपको बता दें कि कोलाथुर सीट से चर्चा में आए 75 वर्षीय वीएस बाबू एक अनुभवी राजनेता हैं, जिन्होंने साल 2006 में डीएमके के टिकट पर पुरासवलकम निर्वाचन क्षेत्र से 90,000 से अधिक वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। दो दशकों से अधिक का राजनीतिक अनुभव रखने वाले बाबू ने 7 फरवरी, 2026 को डीएमके का साथ छोड़कर अभिनेता विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) का दामन थाम लिया था। 2026 के चुनावी हलफनामे के अनुसार ₹3.7 करोड़ की संपत्ति घोषित करने वाले वीएस बाबू की वर्तमान बढ़त के पीछे राज्य में सत्ता विरोधी लहर और युवाओं के बीच विजय की जबरदस्त लोकप्रियता को मुख्य वजह माना जा रहा है।