3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘मदद के लिए चीखते रहे लोग, क्रूज स्टाफ ने फेरा मुंह’; पीड़ित पिता का आरोप- दामाद ने ताला तोड़कर निकाली लाइफ जैकेट

Jabalpur Cruise Accident: जबलपुर के बरगी बांध में क्रूज हादसे के दौरान मां मरीना मेसी और उनके चार साल के बेटे की डूबने से मौत हो गई, जिनके शव एक ही लाइफ जैकेट में लिपटे मिले. परिजनों ने क्रूज स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि संकट के समय कोई मदद नहीं मिली और दामाद ने खुद ताला तोड़कर लाइफ जैकेट निकाली थी

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

May 03, 2026

Jabalpur Cruise Accident

पीड़ित पिता का क्रूज स्टाफ पर गंभीर आरोप

Jabalpur Cruise Accident:मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बरगी बांध में आए भीषण तूफान ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। गुरुवार को हुए इस क्रूज हादसे में जान गंवाने वाली मरीना मेसी (38) और उनके चार साल के बेटे त्रिशान को शनिवार को दिल्ली के द्वारका सेक्टर-19 स्थित कब्रिस्तान में अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान एक पीड़ित पिता ने संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि हादसे के दौरान मदद के लिए जब लोग चिल्ला रहे थे तो क्रूज स्टाफ दर्शक की भांति केवल खड़े होकर देख रहे थे।

एक ही लाइफ जैकेट में मिले शव

मरीना और उनके मासूम बेटे त्रिशान के शव मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित क्रूज नाव के डूबे हुए हिस्से (हल) के अंदर से बरामद किए गए। रेस्क्यू टीम को दोनों के शव एक ही लाइफ जैकेट को साझा करते हुए मिले, जो एक मां द्वारा अपने बच्चे को बचाने की आखिरी और दिल दहला देने वाली कोशिश को दर्शाता है।

आंखों के सामने उजड़ गया परिवार

मरीना के पति प्रभाकर, जो इस हादसे में बच गए हैं, अपनी पत्नी और बेटे को खोने के बाद गहरे सदमे में हैं। उन्होंने भारी मन से बताया, 'मैंने अपनी आंखों के सामने मरीना और अपने बेटे को डूबते देखा है'। इस क्रूज पर परिवार के छह सदस्य सवार थे, जिनमें से केवल प्रभाकर, उनकी 14 वर्षीय बेटी सिया और ससुर जूलियस मैसी ही जीवित बच पाए।

अंतिम समय की वो चीखें

मरीना के भाई कुलदीप ने बताया कि हादसे से ठीक पहले मरीना उनसे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और उन्हें वहां का दृश्य दिखा रही थी। तभी अचानक मौसम बिगड़ा और फोन कटने से पहले उसकी आखिरी आवाज 'बचा लो… बचा लो…' गूंज रही थी।

लापरवाही की इंतहा

वहीं, इस हादसे में जीवित बचे जूलियस मैसी ने आरोप लगाया कि संकट के समय क्रूज के स्टाफ ने उनकी कोई मदद नहीं की। उन्होंने बताया कि उनके दामाद प्रभाकर ने लाइफ जैकेट वाली कैबिनेट का ताला खुद तोड़ा था। वहीं, अन्य परिजनों का कहना है कि अगर स्थानीय ग्रामीण मदद के लिए नहीं आते, तो शायद कोई भी नहीं बच पाता।

ये भी पढ़ें

जबलपुर क्रूज हादसा: दिल्ली के एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत, वीडियो कॉल पर गूंजी आखिरी चीख
नई दिल्ली
Jabalpur cruise accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

03 May 2026 04:43 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘मदद के लिए चीखते रहे लोग, क्रूज स्टाफ ने फेरा मुंह’; पीड़ित पिता का आरोप- दामाद ने ताला तोड़कर निकाली लाइफ जैकेट

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Delhi Building Fire 9 Dead: लोहे के जाल और बंद छत ने बनाया इमारत को ‘डेथ ट्रैप’, 9 लोगों की मौत की दर्दनाक वजहें आईं सामने

Delhi Building Fire 9 Dead
नई दिल्ली

Delhi AC Blast: 9 लोगों में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की दर्दनाक मौत, वीडियो कॉल पर गूंजी आखिरी पुकार- ‘भैया बचा लो’

Delhi Ac Blast
नई दिल्ली

राम कथा के बहाने कुमार विश्वास का तंज! अरविंद केजरीवाल को भेजा ऐसा निमंत्रण, AAP नेताओं को लगेगी मिर्ची

kumar vishwash
नई दिल्ली

तीन दोस्तों पर 40 से अधिक बार चाकू से वार, दिल्ली के साकेत में पेट्रोल पंप पर खूनी खेल, एक की मौत, दो गंभीर

Saket Petrol Pump Murder
नई दिल्ली

पापा मैं थक चुका हूं! जज अमन शर्मा की मौत मामले में आया नया मोड़, पिता का सनसनीखेज खुलासा

Judge Aman Sharma Suicide news
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.