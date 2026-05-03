तीन दोस्तों पर 40 से अधिक बार चाकू से वार, दिल्ली के साकेत में पेट्रोल पंप पर खूनी खेल, एक की मौत, दो गंभीर

आपको बता दें कि पूरा मामला शहर के दक्षिणी दिल्ली के साकेत थाना क्षेत्र के लाडो सराय स्थित एक पेट्रोल पंप का है। शनिवार रात करीब 11 बजे बाइक में पेट्रोल भरवाने आए तीन दोस्तों पर 10-15 हमलावरों ने अचानक चाकुओं से हमला बोल दिया। हमलावरों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए तीनों दोस्तों पर कुल 40 से 45 बार चाकू से वार किए। इस हमले में 24 वर्षीय अली अमन की मौके पर ही मौत हो गई। अली पर अकेले 20 बार वार किए गए थे। वह अपने दो बहनों का इकलौता भाई था और जल्द ही उसकी बहन की शादी होने वाली थी। हमले में घायल दूसरा युवक सुफियान (23) आईसीयू में भर्ती है, जिस पर 8 बार वार किए गए हैं, जबकि तीसरे दोस्त ऋतिक की हालत भी नाजुक बनी हुई है, जिसे 12 से 15 बार चाकू मारे गए हैं। दोनों का इलाज सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है।