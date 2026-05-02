AAP छोड़ BJP में गए संदीप पाठक पर शिकंजा, 2 FIR के बाद पंजाब पुलिस की दबिश

संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी में लंबे समय तक अहम रणनीतिकार माना जाता रहा है। वह अप्रैल 2022 से पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी को मजबूत बनाने में उनकी बड़ी भूमिका बताई जाती है। खासकर 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत के पीछे उनके रोल को काफी अहम माना गया था। लेकिन हाल ही में उनका पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना काफी चौंकाने वाला रहा। इसके बाद पंजाब की राजनीति में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। अब उनके खिलाफ FIR और गिरफ्तारी की चर्चाओं ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है।