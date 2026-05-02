‘INDIA गठबंधन के समर्थकों ने फोन हैक कर लिया’, सरकार के आपदा अलर्ट सिस्टम से एक्स पर आई रिएक्शन की बाढ़

वहीं दूसरी तरफ इस अलर्ट को लेकर कई प्रतिक्रियाएं राजनीति से जुड़ी भी देखने को मिली। एक यूजर ने लिखा, यह सिर्फ सरकार का अलर्ट था लेकिन कुछ पलों के लिए मुझे लगा मेरा फोन INDIA गठबंधन के समर्थकों ने हैक कर लिया है। एक अन्य यूजर ने लिखा, यह विश्व गुरू का नया ड्रामा है। डॉक्टर नेहा सिंह नामक एक यूजर ने भी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सरकार से डरने जरूरत है, अलर्ट आया है। अजय सिंह नामक एक यूजर ने पीएम मोदी और बीजेपी को टैग करते हुए गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के एक सीन का वीडियो शेयर किया जिसमें हुमा कुरैशी का किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के किरदार से कहता है कि आपको परमिशन लेनी चाहिए न।