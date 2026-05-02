Cell Broadcast System Test: आपके फोन में भी अचानक बजी घंटी? क्या है ये सिस्टम और कब-कब भेजा जाता है ये अलर्ट?

Cell Broadcast System Test: अगर हाल ही में आपके फोन पर अचानक तेज आवाज के साथ कोई इमरजेंसी अलर्ट आया है, तो चौंकना स्वाभाविक है। कई लोगों को लगा कि शायद कोई बड़ा खतरा आ गया है। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। यह असल में एक टेस्ट था, आपकी सुरक्षा के लिए किया गया ट्रायल। दरअसल, Department of Telecommunications और National Disaster Management Authority मिलकर एक नए सिस्टम की जांच कर रहे हैं। इसका नाम है ‘सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम’। इसका मकसद साफ है, अगर भविष्य में कोई आपदा आए, तो लोगों तक तुरंत और सही जानकारी पहुंच सके।