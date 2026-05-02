दाऊद का करीबी सलीम डोला तुर्की में हो गया था अंडरग्राउड, जानें कैसे उसकी एक गलती बनी गिरफ्तारी की वजह

गिरफ्तारी के बाद उसे भारत लाया गया और मंगलवार को दिल्ली पहुंचाया गया। यह ऑपरेशन भारतीय एजेंसियों और इंटरपोल के बीच मजबूत समन्वय का उदाहरण माना जा रहा है। छापेमारी के दौरान डोला के पास से तीन पासपोर्ट बरामद किए गए, जिनमें दो भारतीय और एक बुल्गारियाई पासपोर्ट शामिल है। वह बुल्गारियाई पासपोर्ट पर हमजा नाम से रह रहा था। अब जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि यह पासपोर्ट असली था या फर्जी। मुंबई की एक अदालत ने उसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में 8 मई तक भेज दिया है। एनसीबी ने अदालत को बताया कि डोला अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर है और 2023 में मुंबई में पकड़े गए मेफेड्रोन ड्रग केस में मुख्य सप्लायर के रूप में उसकी पहचान हुई है।