EVM सुरक्षित नहीं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं अधिकारी: मतगणना से पहले TMC ने उठाए सवाल

उन्होंने नेताजी इंडोर स्टेडियम के स्ट्रांगरूम में सीसीटीवी कैमरों की कमी का मुद्दा भी उठाया और दावा किया कि अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि कैमरे जल्द ही लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब स्ट्रांग रूम में जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उत्तरी कोलकाता की 7 विधानसभा सीटों से संबंधित डाक मतपत्रों के बक्से आज सुबह 4 बजे आ गए थे। लेकिन यहां किसी भी राजनीतिक दल का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। इन्हें एक ऐसे कमरे में रखा गया है जहां सीसीटीवी नहीं है। जब हमने पूछताछ की तो हमें बताया गया कि जल्द ही सीसीटीवी लगा दिया जाएगा।