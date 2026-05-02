EVM सुरक्षित नहीं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं अधिकारी: मतगणना से पहले TMC ने उठाए सवाल

Shashi Panja
Shashi Panja Strongroom Row: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग और ईवीएम की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों पर हमला बोला है। टीएमसी की नेता और श्यामपुकुर से उम्मीदवार शशि पांजा ने शनिवार को दावा किया कि बंगाल में तैनात सुरक्षाकर्मी नियमों से अनजान हैं और हमें हर दिन अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को सुरक्षा कक्ष का निरीक्षण करने की अनुमति होने के बावजूद उन्हें कुछ समय के लिए उसमें प्रवेश करने से रोक दिया गया था।
टीएमसी नेता ने शनिवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम के स्ट्रांगरूम का दौरा किया, जहां उन्होंने बताया कि सुरक्षा अधिकारियों ने पहले उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और कहा कि जो लोग पहले से अंदर हैं उन्हें पहले बाहर आना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस से स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई।
पंजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों को यह भी नहीं पता कि उम्मीदवार (सुरक्षित कक्ष) में जा सकता है। उन्होंने मुझसे कहा कि अंदर गए दो लोगों में से एक के बाहर आने के बाद ही मुझे अंदर जाने दिया जाएगा। फिर पुलिस ने हस्तक्षेप करके उन्हें बताया कि उम्मीदवार को अंदर जाने की अनुमति है। उन्हें नियम का पता ही नहीं है और वे हमें हर दिन अपमानित करते हैं।
उन्होंने नेताजी इंडोर स्टेडियम के स्ट्रांगरूम में सीसीटीवी कैमरों की कमी का मुद्दा भी उठाया और दावा किया कि अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि कैमरे जल्द ही लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब स्ट्रांग रूम में जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उत्तरी कोलकाता की 7 विधानसभा सीटों से संबंधित डाक मतपत्रों के बक्से आज सुबह 4 बजे आ गए थे। लेकिन यहां किसी भी राजनीतिक दल का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। इन्हें एक ऐसे कमरे में रखा गया है जहां सीसीटीवी नहीं है। जब हमने पूछताछ की तो हमें बताया गया कि जल्द ही सीसीटीवी लगा दिया जाएगा।
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