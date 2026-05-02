‘आतंक से जुड़ा है नशे का नेटवर्क, इसे खत्म करना हमारा मकसद’, जम्मू-कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद को लेकर किया बड़ा दावा

जम्मू-कश्मीर में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा(Manoj Sinha) ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि यहां ड्रग्स का नेटवर्क सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि आतंकवाद से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, जो चिंता की बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर यह है कि इस पूरे रैकेट के पीछे आतंकी फंडिंग और अस्थिरता फैलाने की साजिश हो सकती है।