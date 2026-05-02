LPG News: पंजाब के बाद क्या पूरे देश में महंगा होगा खाना? सप्लाई संकट-ब्लैक मार्केटिंग से कैसे जेब पर बढे़गा बोझ

उद्योग वाले कह रहे हैं कि यह असर सिर्फ बड़े होटलों तक नहीं, छोटे ढाबों और रोजाना खाने वालों पर भी पड़ेगा ।अगर सरकार ने जल्द राहत नहीं दी तो पूरे उत्तर भारत में खाने-पीने का खर्च और बढ़ सकता है। फिलहाल आम लोग महंगाई के इस नए झटके से जूझ रहे हैं।