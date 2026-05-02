‘असम में हिमंता बिस्वा सरमा हारेंगे चुनाव, कांग्रेस गठबंधन जीत रही है’ अखिल गोगोई का सरकार बनाने का दावा



हालांकि, एग्जिट पोल की तस्वीर कुछ और ही कहानी बता रही है। ज्यादातर सर्वे में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इन आंकड़ों को खारिज कर दिया है। डिसपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मीरा बोराठकुर गोस्वामी ने साफ कहा कि उन्हें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे मतगणना के दौरान पूरी सतर्कता रखें और हर EVM पर नजर बनाए रखें। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बार जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है औरगौरव गोगोई मुख्यमंत्री बन सकते हैं।