AAP छोड़ BJP में आए संदीप पाठक पर पंजाब में 2 FIR, बीजेपी ने बताया ‘बदले की राजनीति’

इस मामले को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब संदीप पाठक AAP में थे, तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर कोई भ्रष्टाचार था तो उन्हें इतने समय तक पार्टी में क्यों रखा गया? क्या हाल ही में कोई नया सबूत सामने आया है या फिर यह सब सिर्फ बदले की राजनीति है?