AAP छोड़ BJP में आए संदीप पाठक पर पंजाब में 2 FIR, बीजेपी ने बताया ‘बदले की राजनीति’

संदीप पाठक, राज्यसभा सांसद (फोटो सोर्स: ANI)
Sandeep Pathak Rajya Sabha MP: आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दो FIR दर्ज होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये मामले गैर-जमानती धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं, हालांकि अभी तक पंजाब पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि संदीप पाठक के खिलाफ दर्ज दोनों FIR गंभीर धाराओं में हैं। पुलिस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि, इन मामलों की सटीक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है।
शनिवार को जब इस बारे में उनसे सवाल किया गया तो संदीप पाठक ने कहा, “मुझे अपने खिलाफ किसी FIR की कोई जानकारी नहीं है।” इससे पहले वह अपने दिल्ली स्थित आवास से निकलते हुए भी नजर आए थे, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की।
संदीप पाठक उन सात राज्यसभा सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में AAP छोड़कर BJP जॉइन की है। इनमें राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, राजिंदर गुप्ता, विक्रमजीत साहनी, हरभजन सिंह और अशोक मित्तल जैसे नाम शामिल हैं। इन नेताओं के पार्टी छोड़ने से AAP को बड़ा झटका लगा है और राज्यसभा में संख्या 10 से घटकर 3 रह गई है।
इस मामले को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब संदीप पाठक AAP में थे, तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर कोई भ्रष्टाचार था तो उन्हें इतने समय तक पार्टी में क्यों रखा गया? क्या हाल ही में कोई नया सबूत सामने आया है या फिर यह सब सिर्फ बदले की राजनीति है?
पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर राज्य की मशीनरी का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है।
बीजेपी नेता तरुण चुग ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में AAP सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है और इसी हताशा के कारण इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग डरने वाले नहीं हैं और इस तरह के कदमों से दबने वाले नहीं हैं।
इससे पहले पंजाब सरकार पर उस समय भी सवाल उठे थे जब पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ट्राइडेंट ग्रुप के धौला यूनिट पर छापा मारा था। यह यूनिट राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता से जुड़ा है, जो हाल ही में AAP छोड़कर BJP में शामिल हुए हैं।
बीजेपी ने उस कार्रवाई को भी राजनीतिक बदले की भावना से जोड़ते हुए आरोप लगाए थे, हालांकि AAP ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था।
फिलहाल संदीप पाठक के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। एक तरफ BJP इसे बदले की राजनीति बता रही है वहीं दूसरी ओर अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग