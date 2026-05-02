कुल्लू में दिल दहला देने वाला हादसा: चलती बोलेरो पर गिरा विशाल चीड़ का पेड़, 4 शिक्षिकाओं की मौत

पूरे आनी इलाके में शोक का माहौल है। लोग एक-दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। कई स्थानीय लोगों ने कहा कि इस सड़क पर पहले भी पेड़ गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार नुकसान बहुत बड़ा हो गया। स्कूल शिक्षक संघों ने भी इस घटना पर दुख जताया है और मृतक परिवारों को उचित मुआवजा और नौकरी देने की मांग की है।