अंडमान-निकोबार का ऐतिहासिक कारनामा, समुद्र के नीचे सबसे बड़ा तिरंगा फहराकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

उपराज्यपाल डी. के. जोशी ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि यह द्वीप समूह की विशेष उपलब्धियों में एक नया अध्याय जोड़ता है। उन्होंने इस अभियान में शामिल सभी टीमों के समन्वय और समर्पण की तारीफ की। अधिकारियों का मानना है कि इस उपलब्धि से अंडमान-निकोबार की पहचान साहसिक पर्यटन और समुद्री गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में और मजबूत होगी।