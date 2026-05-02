दिल्ली से बड़ी खबर: सफदरजंग में जज ने खुदकुशी की, घर में फंदे से लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

Judge found dead home in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सफदरजंग स्थित घर में कथित तौर पर जज ने खुदकुशी की। सूचना के बाद घटना स्थल पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।