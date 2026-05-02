एग्जिट पोल या मार्केट गेम? ममता बनर्जी बोलीं, ‘शेयर बाजार के लिए रचे गए आंकड़े, 4 मई को बंगाल देगा जवाब’

ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काउंटिंग एजेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी स्पष्ट बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा हम जीत रहे हैं और 200 से ज्यादा सीटों के साथ जीत रहे हैं। उन्होंने एग्जिट पोल को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये आंकड़े लोगों को गुमराह करने के लिए दिखाए जाते हैं। ममता ने आरोप लगाया कि एग्जिट पोल का इस्तेमाल स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।