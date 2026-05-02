असम में कांग्रेस का ‘प्लान-बी’ तैयार? गठबंधन सहयोगियों के साथ की बड़ी बैठक, एग्जिट पोल को नकारा

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जिन्हें चुनाव पर्यवेक्षक का कार्य सौंपा गया है, ने भी एग्जिट पोल को खारिज करते हुए दावा किया कि लोग सत्ताधारी पार्टी के डर से अपनी राय व्यक्त करने से परहेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम में हमारी टीम मजबूत, एकजुट और आत्मविश्वासी है। हमने चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा है। एग्जिट पोल के बारे में मीडिया ने जो कुछ भी बताया है, मैं व्यक्तिगत रूप से उस पर विश्वास नहीं करता। असम के मतदाताओं में बहुत डर है। यहां तक ​​कि भाजपा से अलग लोगों को मुफ्त सुविधाएं भी नहीं दी गई हैं। जब ऐसी स्थिति है, तो कौन कहेगा कि किसने किसे वोट दिया? शिवकुमार को पार्टी की जीत पर पूरा भरोसा था और उन्होंने यहां तक ​​दावा किया कि भाजपा के कुछ नेताओं ने अपनी आसन्न हार के कारण कांग्रेस से संपर्क किया है।