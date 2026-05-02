2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

असम में कांग्रेस का ‘प्लान-बी’ तैयार? गठबंधन सहयोगियों के साथ की बड़ी बैठक, एग्जिट पोल को नकारा

बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि चर्चाओं में इस बात पर आम सहमति बनी है कि गठबंधन असम में आसानी से सरकार बना लेगा।

2 min read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Shaitan Prajapat

May 02, 2026

Gaurav Gogoi

Gaurav Gogoi (Photo - ANI)

Assam Congress Alliance Meeting: असम विधानसभा चुनाव परिणाम सोमवार 4 मई को जारी किए जाएंगे। चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक डीके शिवकुमार, भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह ने शनिवार गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत की। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने पांच अन्य पार्टियों - रायजोर दल, असम जातीय परिषद (एजेपी), सीपीआई (एम), एपीएचएलसी और सीपीआई (एमएल) - के साथ गठबंधन किया है।

असम में गठबंधन की बनेगी सरकार : गौरव गोगोई का दावा

बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि चर्चाओं में इस बात पर आम सहमति बनी है कि गठबंधन असम में आसानी से सरकार बना लेगा। गोगोई ने उन एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है जिनमें भाजपा को आरामदायक बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है, और कहा कि यह सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा अपने लिए अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास है।

असम की जनता ने नई सरकार बनाने के लिए दिया ​वोट

उन्होंने कहा कि चर्चा हुई और प्रतिनिधियों ने कहा कि असम की जनता, किसानों, युवाओं और महिलाओं ने असम में नई सरकार बनाने के लिए अपना वोट डाला है। नतीजे 4 मई को आएंगे। हमें स्ट्रांग रूम पर कड़ी नजर रखनी होगी। हम सभी को मतगणना के दिन के लिए तैयार रहना होगा। हम सब एकजुट हैं। भाजपा ने एग्जिट पोल के जरिए असम में माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन हम इस जाल में नहीं फंसने वाले।

शिवकुमार ने भी एग्जिट पोल को किया खारिज

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जिन्हें चुनाव पर्यवेक्षक का कार्य सौंपा गया है, ने भी एग्जिट पोल को खारिज करते हुए दावा किया कि लोग सत्ताधारी पार्टी के डर से अपनी राय व्यक्त करने से परहेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम में हमारी टीम मजबूत, एकजुट और आत्मविश्वासी है। हमने चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा है। एग्जिट पोल के बारे में मीडिया ने जो कुछ भी बताया है, मैं व्यक्तिगत रूप से उस पर विश्वास नहीं करता। असम के मतदाताओं में बहुत डर है। यहां तक ​​कि भाजपा से अलग लोगों को मुफ्त सुविधाएं भी नहीं दी गई हैं। जब ऐसी स्थिति है, तो कौन कहेगा कि किसने किसे वोट दिया? शिवकुमार को पार्टी की जीत पर पूरा भरोसा था और उन्होंने यहां तक ​​दावा किया कि भाजपा के कुछ नेताओं ने अपनी आसन्न हार के कारण कांग्रेस से संपर्क किया है।

एग्जिट पोल पर एक नजर

आपको बता दें कि एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) लगातार तीसरी बार सत्ता में बना रहेगा। एक्सिस माई इंडिया के अनुमान के मुताबिक, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 126 सीटों में से 88 से 100 सीटें मिलेंगी, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 24 से 36 सीटें मिलेंगी। जेवीसी ने एनडीए के लिए 88-101 सीटों और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए 23-33 सीटों का अनुमान लगाया। इसने एआईयूडीएफ को 0-2 सीटें और अन्य को तीन सीटें दीं। मैट्रिज ने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए 85-95 सीटों, कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए 25-32 सीटों और अन्य के लिए 6-12 सीटों का अनुमान लगाया।

ये भी पढ़ें

नीतीश कुमार के नए आवास 7 सर्कुलर रोड पर एनडीए नेताओं की हलचल, मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

असम विधानसभा चुनाव

Assembly Elections 2026

Published on:

02 May 2026 05:36 pm

Hindi News / National News / असम में कांग्रेस का ‘प्लान-बी’ तैयार? गठबंधन सहयोगियों के साथ की बड़ी बैठक, एग्जिट पोल को नकारा

पत्रिका लाइव अपडेट

टी20 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हरमनप्रीत कौर होंगी कप्तान, इन खिलाड़ियों की चमकी किस्मत

Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

CSK vs MI Update: मुंबई के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगी चेन्नई की पिच, तेज गर्मी और उमस के चलते खिलाड़ी होंगे चोटिल

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

एग्जिट पोल या मार्केट गेम? ममता बनर्जी बोलीं, ‘शेयर बाजार के लिए रचे गए आंकड़े, 4 मई को बंगाल देगा जवाब’

West Bengal Election 2026
राष्ट्रीय

‘असम में हिमंता बिस्वा सरमा हारेंगे चुनाव, कांग्रेस गठबंधन जीत रही है’ अखिल गोगोई का सरकार बनाने का दावा

Akhil Gogoi
राष्ट्रीय

TCS Nashik BPO case: सेशन कोर्ट ने निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

TCS Nashik BPO case: accused Nida Ejaz Khan’s anticipatory bail rejected by Nashik court in religious conversion and sexual harassment case.
राष्ट्रीय

’10 हजारों सालों तक हॉर्मुज खुला रहा, उसकी सुरक्षा के लिए खूब खर्च किए’, भारत में ईरानी नेता ने क्या कहा?

Strait Of Hormuz
राष्ट्रीय

LPG News: पंजाब के बाद क्या पूरे देश में महंगा होगा खाना? सप्लाई संकट-ब्लैक मार्केटिंग से कैसे जेब पर बढे़गा बोझ

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.