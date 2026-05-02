असम में कांग्रेस का ‘प्लान-बी’ तैयार? गठबंधन सहयोगियों के साथ की बड़ी बैठक, एग्जिट पोल को नकारा

Gaurav Gogoi (Photo - ANI)
Assam Congress Alliance Meeting: असम विधानसभा चुनाव परिणाम सोमवार 4 मई को जारी किए जाएंगे। चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक डीके शिवकुमार, भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह ने शनिवार गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत की। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने पांच अन्य पार्टियों - रायजोर दल, असम जातीय परिषद (एजेपी), सीपीआई (एम), एपीएचएलसी और सीपीआई (एमएल) - के साथ गठबंधन किया है।
बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि चर्चाओं में इस बात पर आम सहमति बनी है कि गठबंधन असम में आसानी से सरकार बना लेगा। गोगोई ने उन एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है जिनमें भाजपा को आरामदायक बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है, और कहा कि यह सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा अपने लिए अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास है।
उन्होंने कहा कि चर्चा हुई और प्रतिनिधियों ने कहा कि असम की जनता, किसानों, युवाओं और महिलाओं ने असम में नई सरकार बनाने के लिए अपना वोट डाला है। नतीजे 4 मई को आएंगे। हमें स्ट्रांग रूम पर कड़ी नजर रखनी होगी। हम सभी को मतगणना के दिन के लिए तैयार रहना होगा। हम सब एकजुट हैं। भाजपा ने एग्जिट पोल के जरिए असम में माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन हम इस जाल में नहीं फंसने वाले।
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जिन्हें चुनाव पर्यवेक्षक का कार्य सौंपा गया है, ने भी एग्जिट पोल को खारिज करते हुए दावा किया कि लोग सत्ताधारी पार्टी के डर से अपनी राय व्यक्त करने से परहेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम में हमारी टीम मजबूत, एकजुट और आत्मविश्वासी है। हमने चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा है। एग्जिट पोल के बारे में मीडिया ने जो कुछ भी बताया है, मैं व्यक्तिगत रूप से उस पर विश्वास नहीं करता। असम के मतदाताओं में बहुत डर है। यहां तक कि भाजपा से अलग लोगों को मुफ्त सुविधाएं भी नहीं दी गई हैं। जब ऐसी स्थिति है, तो कौन कहेगा कि किसने किसे वोट दिया? शिवकुमार को पार्टी की जीत पर पूरा भरोसा था और उन्होंने यहां तक दावा किया कि भाजपा के कुछ नेताओं ने अपनी आसन्न हार के कारण कांग्रेस से संपर्क किया है।
आपको बता दें कि एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) लगातार तीसरी बार सत्ता में बना रहेगा। एक्सिस माई इंडिया के अनुमान के मुताबिक, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 126 सीटों में से 88 से 100 सीटें मिलेंगी, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 24 से 36 सीटें मिलेंगी। जेवीसी ने एनडीए के लिए 88-101 सीटों और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए 23-33 सीटों का अनुमान लगाया। इसने एआईयूडीएफ को 0-2 सीटें और अन्य को तीन सीटें दीं। मैट्रिज ने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए 85-95 सीटों, कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए 25-32 सीटों और अन्य के लिए 6-12 सीटों का अनुमान लगाया।
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