बंगाल चुनाव पर ममता बनर्जी का बड़ा दावा, ‘हम जीत रहे हैं और 200 से अधिक सीटों के अंतर से जीत रहे’

इस दौरान उन्होंने एग्जिट पोल के अनुमानों को भी सिरे से खारिज कर दिया और उन्हें 'शेयर बाज़ार में हेरफेर करने की कोशिश' बताया। उन्होंने दावा किया कहा, 'हम जीत रहे हैं, और 200 से अधिक सीटों से जीत रहे हैं। एग्जिट पोल शेयर बाजार में हेरफेर करने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं हैं। उन्होंने 2021 में, 2024 में और अब भी ऐसा ही किया है।'