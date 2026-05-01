‘अनधिकृत लोग बाहर से स्ट्रांग रूम में घुस गए’, TMC सांसद सौगत रॉय ने बंगाल में मतगणना से पहले जताई चिंता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद सौगत रॉय। (Photo- IANS/ANI)
West Bengal Assembly election: TMC सांसद सौगत रॉय ने शुक्रवार को मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में कथित अनियमितताओं पर चिंता जताई, प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयासों का दावा किया। ANI से बात करते हुए टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, 'अनधिकृत लोग बाहर से स्ट्रांग रूम में घुस गए। कुणाल घोष और शशि पांजा ने भी इसके विरोध में प्रदर्शन किया। कुछ लोग मतगणना प्रक्रिया में गड़बड़ी करना चाहते हैं। मैंने यह भी देखा कि गुजरात के कुछ लोग शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल के बाहर नारे लगा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गिनती होनी है…।' उन्होंने आगे राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा, 'हमें संदेह है कि भाजपा मतगणना प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना चाहती है, इसलिए मुख्यमंत्री ने सभी को चेतावनी दी है।'
इसी बीच, मतदान में हेराफेरी के आरोपों के बीच स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के मुद्दे पर सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार और सिलीगुड़ी के महापौर गौतम देब ने कहा, 'हम कल की घटना की कड़ी निंदा करते हैं। जनता के जनादेश की सही गणना होनी चाहिए। अगर इसमें किसी भी तरह की हेराफेरी का प्रयास किया जाता है, तो चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा और बंगाल की जनता, टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करेगी..।' उन्होंने आगे कहा, 'हमने अपनी सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी है, हमारी टीमें चौबीसों घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रही हैं… जनता का जनादेश भाजपा के खिलाफ है, टीएमसी विजयी होगी।'
गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के भबानीपुर स्थित स्ट्रांग रूम का दौरा किया और कहा कि उनकी पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ के हर प्रयास को विफल करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भबानीपुर स्ट्रांग रूम का दौरा किया। यहां टीएमसी सुप्रीमो का मुकाबला बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से है।
बनर्जी ने दावा किया कि उनकी पार्टी को राज्य के कई हिस्सों में ईवीएम में छेड़छाड़ की रिपोर्ट मिली हैं। उन्होंने कहा, 'यहां ईवीएम के लिए एक सुरक्षित कक्ष है। हमने पाया कि कई जगहों पर इसमें हेराफेरी हो रही है। जब मैंने टीवी पर सीसीटीवी फुटेज देखा, तो मैंने सोचा कि मुझे भी जाकर देखना चाहिए। शुरू में केंद्रीय बलों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन हमारे चुनाव नियमों के अनुसार, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार और चुनाव प्रतिनिधि को सीलबंद कक्ष तक जाने की अनुमति है।'
मुख्यमंत्री बनर्जी ने आरोप लगाया कि टीएमसी को भारतीय चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण रवैये का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 'हमारे एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है; बहुत ही एकतरफा कार्यवाही हुई है। इसके बावजूद, अगर कोई ईवीएम मशीन चुराने की कोशिश करता है, अगर कोई मतगणना में धांधली करने की कोशिश करता है, तो हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे।"
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