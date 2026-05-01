‘अनधिकृत लोग बाहर से स्ट्रांग रूम में घुस गए’, TMC सांसद सौगत रॉय ने बंगाल में मतगणना से पहले जताई चिंता

West Bengal Assembly election: TMC सांसद सौगत रॉय ने शुक्रवार को मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में कथित अनियमितताओं पर चिंता जताई, प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयासों का दावा किया। ANI से बात करते हुए टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, 'अनधिकृत लोग बाहर से स्ट्रांग रूम में घुस गए। कुणाल घोष और शशि पांजा ने भी इसके विरोध में प्रदर्शन किया। कुछ लोग मतगणना प्रक्रिया में गड़बड़ी करना चाहते हैं। मैंने यह भी देखा कि गुजरात के कुछ लोग शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल के बाहर नारे लगा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गिनती होनी है…।' उन्होंने आगे राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा, 'हमें संदेह है कि भाजपा मतगणना प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना चाहती है, इसलिए मुख्यमंत्री ने सभी को चेतावनी दी है।'