दिल्ली में ‘बिहारी पहचान’ को लेकर हत्या पर कम नहीं हुआ चिराग पासवान का गुस्सा, अब कर दिया एक और बड़ा ऐलान

चिराग ने इस घटना के बाद सरकार से प्रवासी मजदूरों के लिए अलग से मंत्रालय की भी मांग कर दी थी। हालांकि, तीखी प्रतिक्रिया के बावजूद चिराग का गुस्सा इस घटना को लेकर कम नहीं हुआ है। अब उन्होंने एक और बयान जारी करके बड़ा ऐलान कर दिया है।