चीन की घेराबंदी तोड़ना घोटाला है क्या? राहुल गांधी के बयान पर पूर्व मेजर जनरल का करारा पलटवार

मेजर जनरल ने अंतरराष्ट्रीय ट्रांस-शिपमेंट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सिंगापुर और दुबई जैसे विश्व स्तरीय बंदरगाहों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत को भी ऐसा ही आर्थिक केंद्र विकसित करना चाहिए। वर्तमान में भारत को इस तरह के ट्रांस-शिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। अगर अडानी या अन्य औद्योगिक समूहों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, तो इसका मतलब क्षेत्र को उन्हें बेचना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित में विकास सुनिश्चित करना है।