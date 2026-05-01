1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चीन की घेराबंदी तोड़ना घोटाला है क्या? राहुल गांधी के बयान पर पूर्व मेजर जनरल का करारा पलटवार

Major General P Vivekanandan Statement: नेता राहुल गांधी द्वारा ग्रेट निकोबार परियोजना को घोटाला कहे जाने पर सेवानिवृत्त मेजर जनरल पी विवेकानंदन ने कहा, चीन हमारे देश के चारों ओर बंदरगाह स्थापित करके भारत की समुद्री आवाजाही को सीमित करने की कोशिश कर रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

May 01, 2026

Rahul Gandhi

राहुल गांधी (Photo-IANS)

Great Nicobar Project Defense: केरल के कन्नूर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को 'स्कैम' (घोटाला) करार देने पर रिटायर्ड मेजर जनरल पी विवेकानंदन ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट भारत की समुद्री सुरक्षा, आर्थिक हितों और क्षेत्रीय स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए विकास जरूरी

मेजर जनरल (रिटायर्ड) विवेकानंदन ने विस्तार से समझाया कि चीन लंबे समय से 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति के तहत भारत के आसपास बंदरगाह विकसित कर भारत की समुद्री गतिशीलता को सीमित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2008 के बाद से हम ग्रेट निकोबार द्वीप के विकास में रुके हुए हैं। अब हमें इस क्षेत्र को तेजी से विकसित करना चाहिए, ताकि हम अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा कर सकें और किसी भी अनचाहे तत्व द्वारा हमारी आवाजाही पर रोक न लगे।

सिंगापुर और दुबई की बंदरगाहों का दिया उदाहरण

मेजर जनरल ने अंतरराष्ट्रीय ट्रांस-शिपमेंट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सिंगापुर और दुबई जैसे विश्व स्तरीय बंदरगाहों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत को भी ऐसा ही आर्थिक केंद्र विकसित करना चाहिए। वर्तमान में भारत को इस तरह के ट्रांस-शिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। अगर अडानी या अन्य औद्योगिक समूहों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, तो इसका मतलब क्षेत्र को उन्हें बेचना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित में विकास सुनिश्चित करना है।

उन्होंने पर्यावरण, पारिस्थितिकी और तटीय क्षेत्रों से जुड़ी चिंताओं को भी स्वीकार किया। उन्होंने जोर दिया कि इन मुद्दों का समाधान स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर सस्टेनेबल तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन इन मुद्दों से पूरी तरह अवगत है और स्थानीय लोगों के साथ समन्वय बनाकर समाधान निकालने पर काम कर रहा है।

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट रक्षा और आर्थिक मोर्चों पर होगा मजबूत

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत के अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह प्रोजेक्ट न केवल एक बड़े ट्रांस-शिपमेंट हब के रूप में विकसित होने जा रहा है, बल्कि रक्षा और आर्थिक दोनों मोर्चों पर भारत को मजबूती प्रदान करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते चीन के प्रभाव को देखते हुए निकोबार का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य हो गया है।

ये भी पढ़ें

अमेरिका में टूटा आंध्र के युवक का सपना: नौकरी न मिलने से 26 वर्षीय चंदू ने की आत्महत्या
राष्ट्रीय
Andhra Student Death in USA

खबर शेयर करें:

Published on:

01 May 2026 05:11 pm

Hindi News / National News / चीन की घेराबंदी तोड़ना घोटाला है क्या? राहुल गांधी के बयान पर पूर्व मेजर जनरल का करारा पलटवार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली में ‘बिहारी पहचान’ को लेकर हत्या पर कम नहीं हुआ चिराग पासवान का गुस्सा, अब कर दिया एक और बड़ा ऐलान

Chirag Paswan
राष्ट्रीय

93% महिलाओं ने डाला वोट, बंगाल में बना नया इतिहास पुरुषों से आगे निकलीं महिलाएं, क्यों बढ़ा महिलाओं का वोट

Bengal elections
राष्ट्रीय

INDIA गठबंधन पर क्यों भड़क गए फारूक अब्दुल्ला, अलायन्स के नेताओं से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री

INDIA Alliance
राष्ट्रीय

हरभजन सिंह: लड़ना था जनता के लिए, लड़ रहे अपनी Y सिक्योरिटी के लिए

Harbhajan Singh Y Security Controversy, BJP MP Harbhajan
राष्ट्रीय

नशे में सदन चला रहे हैं मुख्यमंत्री: कांग्रेस और अकाली दल का भगवंत मान पर सीधा प्रहार, कार्यवाही ठप

Bhagwant Mann
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.