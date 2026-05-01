40 AAP विधायकों के छोड़ने की अटकलों पर आ गया भगवंत मान का बयान, बोले- उनके पास कोई मुद्दा नहीं

Punjab CM Alcohol Test Controversy: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी (AAP) के 40 या 65 विधायकों के पार्टी छोड़ने की चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन अफवाहों पर अब पूरी तरह रोक लग गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में कहा कि आप के 65 या 40 विधायकों के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर आज विराम लग गया है। उन्होंने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि उनके पास उठाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे बेबुनियाद अटकलें फैला रहे हैं।