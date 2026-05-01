नशे में सदन चला रहे हैं मुख्यमंत्री: कांग्रेस और अकाली दल का भगवंत मान पर सीधा प्रहार, कार्यवाही ठप

शिरोमणि अकाली दल ने भी इसी तरह के आरोप लगाते हुए इसे शर्मनाक बताया और मुख्यमंत्री के डोप टेस्ट की मांग की। आम आदमी पार्टी ने अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पार्टी ने X पर एक पोस्ट में लिखा, 'यह बेहद शर्मनाक बात है कि आज मजदूर दिवस के अवसर पर भगवंत मान शराब के नशे में धुत होकर विधानसभा के पवित्र कक्ष में पहुंचे। आप खुद देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री विधानसभा में कैसा व्यवहार कर रहे हैं।'