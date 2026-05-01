1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

नशे में सदन चला रहे हैं मुख्यमंत्री: कांग्रेस और अकाली दल का भगवंत मान पर सीधा प्रहार, कार्यवाही ठप

CM Bhagwant Mann Drunk Allegation: कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने मांग की कि शराब की जांच कराई जाए। सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में खैरा ने लिखा, 'मुख्यमंत्री भगवंत मान आज विधानसभा में नशे में पाए गए!

2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Shaitan Prajapat

May 01, 2026

Bhagwant Mann

CM भगवंत सिंह

Punjab Assembly High Drama: पंजाब में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी दलों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाए है। उन्होंने दावा किया कि वे विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नशे में धुत प्रतीत हुए और उन्होंने शराब परीक्षण की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया और स्पीकर से कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया। वहीं पार्टी ने सभी विधायकों के डोप परीक्षण और पीजीआईएमईआर द्वारा स्वतंत्र चिकित्सा जांच की भी मांग की।

कांग्रेस ने की शराब जांच की मांग

कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने मांग की कि शराब की जांच कराई जाए। सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में खैरा ने लिखा, 'मुख्यमंत्री भगवंत मान आज विधानसभा में नशे में पाए गए! हमने और कांग्रेस ने अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां से मुख्यमंत्री भगवंत मान का अल्कोहल टेस्ट कराने की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया और हमने खुद भी टेस्ट कराने की पेशकश की।'

सीएम भगवंत मान के खिलाफ कार्रवाई की मांग

पोस्ट में लिखा, 'आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आचरण ने विधानसभा की गरिमा को धूमिल किया है। हम पंजाब के विधायक अरविंद केजरीवाल से आग्रह करते हैं कि वे मुख्यमंत्री के खिलाफ अनुचित व्यवहार के लिए कार्रवाई करें, खासकर विधानसभा में नशे की हालत में पाए जाने के लिए।'

जानें विपक्ष नेता ने क्या कहा

विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी मान की कथित तौर पर नशे में होने के लिए आलोचना की और तत्काल डोप टेस्ट की मांग की। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री नशे की हालत में हों तो विधानसभा में आकर हम क्या करें? जब राज्य प्रमुख पूरी तरह से नशे में धुत हों तो सत्र आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? हम मांग करते हैं कि सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए।

शिरोमणि अकाली दल ने बताया शर्मनाक

शिरोमणि अकाली दल ने भी इसी तरह के आरोप लगाते हुए इसे शर्मनाक बताया और मुख्यमंत्री के डोप टेस्ट की मांग की। आम आदमी पार्टी ने अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पार्टी ने X पर एक पोस्ट में लिखा, 'यह बेहद शर्मनाक बात है कि आज मजदूर दिवस के अवसर पर भगवंत मान शराब के नशे में धुत होकर विधानसभा के पवित्र कक्ष में पहुंचे। आप खुद देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री विधानसभा में कैसा व्यवहार कर रहे हैं।'

ये भी पढ़ें

‘अनधिकृत लोग बाहर से स्ट्रांग रूम में घुस गए’, TMC सांसद सौगत रॉय ने बंगाल में मतगणना से पहले जताई चिंता
राष्ट्रीय
Mamata Banerjee and Saugata Roy

खबर शेयर करें:

Published on:

01 May 2026 03:49 pm

Hindi News / National News / नशे में सदन चला रहे हैं मुख्यमंत्री: कांग्रेस और अकाली दल का भगवंत मान पर सीधा प्रहार, कार्यवाही ठप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

INDIA गठबंधन पर क्यों भड़क गए फारूक अब्दुल्ला, अलायन्स के नेताओं से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री

INDIA Alliance
राष्ट्रीय

हरभजन सिंह: लड़ना था जनता के लिए, लड़ रहे अपनी Y सिक्योरिटी के लिए

Harbhajan Singh Y Security Controversy, BJP MP Harbhajan
राष्ट्रीय

बरी होने के बाद भी जारी रहेगी जांच, मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया नियम, नहीं रुकेगी ED कार्रवाई, जानें पूरा मामला

money laundering
राष्ट्रीय

प्री-मानसून का बदला मिज़ाज: अगले 72 घंटे होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

Heavy rain alert
राष्ट्रीय

‘मैंने पहले ही कहा था’, सिलेंडर के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- अब पेट्रोल की बारी

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.