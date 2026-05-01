1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Punjab Special Session से पहले AAP ने सभी MLA को किया व्हिप जारी, नहीं चलेगी गैरहाजिरी

Punjab Assembly Session: पंजाब में होने वाले विशेष विधानसभा सत्र से पहले AAP ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है। हाल ही में आम आदमी पार्टी आंतरिक विवाद की वजह से चर्चा में बनी हुई है। इस व्हिप के तहत सभी विधायकों को अपनी मौजूदगी दर्ज करनी होगी।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

May 01, 2026

Punjab Assembly Session

विधानसभा के विशेष सत्र से पहले AAP ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी किया

Punjab Assembly Session: पंजाब में आज होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र पर सबकी नजर टिकी हुई हैं। इसी माहौल में पहले आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने सभी विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया है, ताकि कोई भी सदस्य अनुपस्थित नहीं रहे। पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी काफी चर्चा में है। पार्टी के 7 राज्य सभा सांसदों ने पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जॉइन होने का फैसला किया जिसके बाद सदस्यों के पार्टी छोड़ने के कारण पर लगातार चर्चा बनी हुई है। ऐसे में स्वाति मालीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) जॉइन करने के बाद पहली बार मीडिया से खुलकर बात की। साथ ही अपनी पुरानी पार्टी और उसके नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए।

व्हिप के जरिए सख्ती

जानकारी के अनुसार पार्टी चाहती है कि हर विधायक सदन में मौजूद रहे और एक साथ अपनी बात रखे। एक विधायक ने भी बताया कि सभी को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और पार्टी लाइन का पालन करें। इसका उद्देश्य सत्र के दौरान पार्टी को मजबूत और एकजुट दिखाना माना जा रहा है।

'असली विश्वासघाती केजरीवाल हैं'

वहीं, प्रदेश भाजपा कार्यालय में स्वाति मालीवाल ने आप नेताओं के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि असली विश्वासघाती वह नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते थे, वही बाद में उन्हीं लोगों के साथ खड़े हो गए। मालीवाल के अनुसार अपने सिद्धांतों से हटना, जनता को गुमराह करना और अपने मूल विचारों को छोड़ देना ही असली विश्वासघात होता है।

काम कम, प्रचार ज्यादा

उन्होंने आम आदमी पार्टी को “प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली सरकार” बताते हुए कहा कि वहां असली काम कम और दिखावा ज्यादा होता था। उन्होंने बताया कि हर सुबह एक मुद्दा तय किया जाता था और फिर पूरे दिन उसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के निर्देश दिए जाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि जमीन पर काम ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसके प्रचार पर खूब पैसा खर्च किया गया। तंज कसते हुए उन्होंने आगे कहा, “दो सौ रुपये का काम कर दो सौ करोड़ रुपये का प्रचार” करना इस सरकार की पहचान बन गई थी।

पार्टी के माहौल को लेकर क्या कहा?

स्वाति ने पार्टी के अंदर के माहौल को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल का रवैया काफी सख्त और एकतरफा है, और पार्टी में नेताओं पर कई बार ऐसे काम करने का दबाव डाला जाता था जो सही नहीं लगते। इसी वजह से उन्होंने कभी चुनाव लड़कर विधायक या मंत्री बनने की इच्छा नहीं जताई, हालांकि उन पर इसके लिए दबाव बनाया जाता था।

दिेल्ली की तरह पंजाब की बर्बादी की राह पर

मालीवाल ने यह भी कहा कि पार्टी में लोकतंत्र कम और दबाव ज्यादा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में हालात पहले ही खराब हो चुके हैं और अब वही असर पंजाब में भी दिख रहा है। उनके अनुसार जिन नेताओं को दिल्ली में स्वीकार नहीं किया गया, वही अब पंजाब में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इससे वहां भ्रष्टाचार और अव्यवस्था बढ़ रही है। साथ ही, उन्होंने यह भी दावा किया कि पंजाब सरकार में कुछ ऐसे लोग भी प्रभावशाली पदों पर हैं, जिन पर महिलाओं से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं।

पार्टी छोड़ना अचानक फैसला नहीं

उन्होंने बताया कि पार्टी छोड़ने का फैसला उन्होंने पार्टी के नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण बिल) के विरोध करने पर बनाया था। उन्होंने बताया कि उन पर विरोध करने का दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि महिलाओं के अधिकारों से जुड़े किसी भी कानून के खिलाफ जाना उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी बात ने उन्हें यह तय करने पर मजबूर कर दिया कि अब वह इस पार्टी का हिस्सा नहीं रह सकतीं।

MCD चुनाव पर मालीवाल का निशाना

स्वाति ने MCD मेयर चुनाव को लेकर कहा कि दिल्ली के विकास के लिए MCD बहुत जरूरी है। उनका आरोप है कि AAP सरकार ने पहले हालात खराब किए और अब चुनाव में उम्मीदवार तक नहीं उतारा। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में भरोसा होना चाहिए, हार के डर से चुनाव से दूर रहना सही नहीं है।

ये भी पढ़ें

‘बीजेपी का अंत होने वाला है,’ AAP के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में विलय की मंजूरी पर आप नेता आतिशी ने दी तीखी प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय
aap mps merger controversy atishi targets bjp and pm narendra modi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

भारतीय जनता पार्टी

Published on:

01 May 2026 11:06 am

Hindi News / National News / Punjab Special Session से पहले AAP ने सभी MLA को किया व्हिप जारी, नहीं चलेगी गैरहाजिरी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

MHA ने बदले नागरिकता नियम, OCI से जुड़े प्रावधान सख्त; अब ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य

राष्ट्रीय

Pre Monsoon Rain Alert: मई में अचानक बदला मौसम, IMD ने 11 राज्यों में बारिश की जताई संभावना

बारिश की सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
राष्ट्रीय

Fact Check: सोशल मीडिया पर वायरल बंगाल चुनाव की प्रारंभिक आकलन रिपोर्ट फर्जी, आईबी ने नहीं जारी किया कोई दस्तावेज

PIB fact check of fake report
राष्ट्रीय

‘ममता बनर्जी कुछ लेकर आई है, ‘Bengal Exit Poll के बाद भयंकर हंगामा, आधी रात को BJP कार्यकर्ताओं ने रोका TMC का वाहन

Bhabanipur election tension, West Bengal politics, BJP vs TMC clash, Mamata Banerjee news,
राष्ट्रीय

चुनाव आयोग का दिल्ली हेडक्वार्टर बना वॉर रूम, जानें कैसे बंगाल चुनाव पर हर पल नजर बनाए थे मुख्य आयुक्त

election commission
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.