Pre Monsoon Rain Alert: मई में अचानक बदला मौसम, IMD ने 11 राज्यों में बारिश की जताई संभावना

Pre Monsoon Rain: मई की शुरुआत होते ही मौसम (Weather Update) ने करवट ली है। जहां कुछ दिन पहले लोग लू की मार से परेशान थे, वहीं अब कई राज्यों में अचानक बदलाव आ रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने 1 मई और अगले 48 घंटों के लिए धूलभरी आंधी, तेज हवाएं, बिजली चमकने और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। कई जगहों पर तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है।