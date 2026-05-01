Fact Check: सोशल मीडिया पर वायरल बंगाल चुनाव की प्रारंभिक आकलन रिपोर्ट फर्जी, आईबी ने नहीं जारी किया कोई दस्तावेज

इस बीच चुनाव आयोग (Election Commission) पश्चिम बंगाल में मतदान के दूसरे चरण से संबंधित शिकायतों और अभ्यावेदनों की समीक्षा कर रहा है, जिससे पहचाने गए बूथों पर दोबारा मतदान कराने पर अंतिम निर्णय लिया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान के बाद किए जाने वाले नियमित आकलन तंत्र का हिस्सा है। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के बाद चुनाव आयोग दक्षिण 24 परगना जिले की 4 विधानसभा सीटों के 77 बूथों पर दोबारा मतदान कराने की मांगों की सक्रिय रूप से जांच कर रहा है। अधिकारियों ने आगे बताया कि चल रही समीक्षा प्रक्रिया के तहत प्रभावित बूथों की सुरक्षा व्यवस्था और मतदान के आंकड़ों की भी जांच की जा रही है।