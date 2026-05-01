MHA ने बदले नागरिकता नियम, OCI से जुड़े प्रावधान सख्त; अब ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य

गृह मंत्रालय ने यह भी बताया है कि OCI किन मामलों में रद्द किया जा सकता है। सरकार के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है या 7 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराध में चार्जशीट दाखिल होती है। तो उसका OCI रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।