चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए ममता की करीबी शशि पांजा बोलीं, ‘ईवीएम रूम खुला तो कोई एजेंट क्यों नहीं था?’

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (mamata banerjee) खुद भबानीपुर के स्ट्रॉन्ग रूम के पास पहुंची। भबानीपुर सीट पर उनका मुकाबला भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से है। ममता ने कहा कि सीसीटीवी पर जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि जाकर खुद जांचनी चाहिए। कई जगहों पर ईवीएम से छेड़छाड़ की खबरें आ रही हैं। शुरू में सेंट्रल फोर्स ने अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन नियम के मुताबिक उम्मीदवार और एजेंट सील रूम तक जा सकते हैं। ममता ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा एजेंट गिरफ्तार हो गया, फिर भी एकतरफा रवैया चल रहा है। अगर कोई ईवीएम चुराने या गिनती में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की और कहा कि जीत पक्की है।