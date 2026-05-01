1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए ममता की करीबी शशि पांजा बोलीं, ‘ईवीएम रूम खुला तो कोई एजेंट क्यों नहीं था?’

ममता बनर्जी की करीबी शशि पांजा ने ईवीएम रूम खोले जाने के मामले पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। जानिए क्या है पूरा मामला...

3 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Pushpankar Piyush

May 01, 2026

Shashi Panja, TMC Leader

शशि पांजा , टीएमसी नेता (फोटो- ANI)

विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में तनाव चरम पर पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता के स्ट्रॉन्ग रूम (Kolkata strong room controversy) में संदिग्ध गतिविधि का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि सीसीटीवी में कुछ लोग पोस्टल बैलट के गुलाबी लिफाफों के साथ छेड़छाड़ करते दिखे, जबकि वहां कोई राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। इस मुद्दे पर टीएमसी नेता और मंत्री शशि पांजा ने पत्रकारों से बात करते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलट अलग करने का काम बिना किसी पार्टी को बताए क्यों शुरू किया गया? ईवीएम वाला कमरा (EVM security issue) खोला गया तो एजेंटों को क्यों नहीं बुलाया? यह बड़ी लापरवाही है।

स्ट्रॉन्ग रूम में क्या हुआ?

शशि पांजा ने बताया कि कैमरा नंबर 17 पर साफ दिख रहा था कि सील किए गए कमरे में कुछ लोग अंदर हैं। दरवाजा खुला था और गुलाबी लिफाफे वाले बैलट नजर आ रहे थे। टीएमसी के एजेंटों ने इसे देखते ही विरोध दर्ज कराया। पांजा ने कहा कि अगर दूसरे दल भी विरोध करते तो हम चुप रहते। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। इसलिए हमने आवाज उठाई। चुनाव आयोग कह रहा है कि उन्होंने ईमेल भेजा था, लेकिन हमें पहले क्यों नहीं बताया गया? यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं लग रही। टीएमसी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और दावा किया कि भाजपा और केंद्र की ताकतें मिलकर कुछ गड़बड़ी कर रही हैं।

बीती रात को सीएम खुद पहुंची थी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (mamata banerjee) खुद भबानीपुर के स्ट्रॉन्ग रूम के पास पहुंची। भबानीपुर सीट पर उनका मुकाबला भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से है। ममता ने कहा कि सीसीटीवी पर जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि जाकर खुद जांचनी चाहिए। कई जगहों पर ईवीएम से छेड़छाड़ की खबरें आ रही हैं। शुरू में सेंट्रल फोर्स ने अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन नियम के मुताबिक उम्मीदवार और एजेंट सील रूम तक जा सकते हैं। ममता ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा एजेंट गिरफ्तार हो गया, फिर भी एकतरफा रवैया चल रहा है। अगर कोई ईवीएम चुराने या गिनती में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की और कहा कि जीत पक्की है।

चुनाव आयोग का जवाब

चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोपों को खारिज किया। ईसीआई ने स्पष्ट किया कि मुख्य ईवीएम वाले कमरे जहां ईवीएम रखे हैं, वे पूरी तरह सील और सुरक्षित हैं। जो गतिविधि दिख रही थी, वह अलग कमरे में पोस्टल बैलट को विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से अलग करने का सामान्य काम था। आयोग ने कहा कि इसकी जानकारी पार्टियों को ईमेल से पहले ही दे दी गई थी। सभी स्ट्रॉन्ग रूम को उम्मीदवारों, एजेंटों और पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बंद किया गया था।

रिकॉर्ड वोटिंग और एग्जिट पोल

इस बीच, पश्चिम बंगाल में दो चरणों की वोटिंग में रिकॉर्ड 92.47 प्रतिशत मतदान हुआ। दूसरे चरण में 91.66 प्रतिशत वोट पड़े, जो महिलाओं में और ज्यादा (92.28%) था। यह स्वतंत्रता के बाद का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। ज्यादातर एग्जिट पोल में भाजपा को भारी बढ़त दिखाई गई है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज ने अनुमान लगाया है कि भाजपा 150-160 सीटें जीत सकती है, जबकि टीएमसी के हाथ से सत्ता खिसक सकती है। टीएमसी ने इन एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है।

टीएमसी का संकल्प

तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा, "बंगाल दिल्ली और गुजरात के बाहरियों के आगे नहीं झुकेगा। भाजपा और केंद्र की ताकतों की हर गलती का हिसाब मतदान के बाद लिया जाएगा। चुनाव गिनती 4 मई को होनी है। फिलहाल कोलकाता समेत पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों प्रमुख दल अपने-अपने तरीके से स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

चुनाव आयोग का दिल्ली हेडक्वार्टर बना वॉर रूम, जानें कैसे बंगाल चुनाव पर हर पल नजर बनाए थे मुख्य आयुक्त
राष्ट्रीय
election commission

खबर शेयर करें:

Published on:

01 May 2026 01:02 pm

Hindi News / National News / चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए ममता की करीबी शशि पांजा बोलीं, ‘ईवीएम रूम खुला तो कोई एजेंट क्यों नहीं था?’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बंगाल में EVM सुरक्षा पर बड़ा विवाद, सुवेंदु अधिकारी का दावा, ममता बनर्जी पर रखी जा रही सख्त नजर

Mamata Banerjee speech, West Bengal election 2026, Mamata Banerjee BJP attack,
राष्ट्रीय

‘सबको बेवकूफ समझती हैं’, CM रेखा गुप्ता की स्कूलों को दी गई वॉर्निंग पर भड़के सौरभ गुप्ता

AAP vs BJP
राष्ट्रीय

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हिमंत सरमा की पत्नी के खिलाफ टिप्पणी के मामले में मिली अग्रिम जमानत

Pawan Khera
राष्ट्रीय

असम CM हिमंत बिस्वा सरमा की टिप्पणी पर बांग्लादेश में नाराजगी, भारतीय उच्चायुक्त के समक्ष दर्ज कराई आपत्ति

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma statement controversy leading to Bangladesh protest and diplomatic objection to Indian High Commissioner in Dhaka.
विदेश

MHA ने बदले नागरिकता नियम, OCI से जुड़े प्रावधान सख्त; अब ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.