ममता बनर्जी का बड़ा दावा, ‘मां-माटी-मानुष’ के दम पर फिर सरकार, जानिए एग्जिट पोल का पूरा गणित

इस बार चुनाव दो चरणों में हुए, 23 और 29 अप्रैल को। खास बात यह रही कि 294 सीटों पर 90% से ज्यादा मतदान हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस बार ज्यादा मतदान अक्सर सत्ता के खिलाफ भी संकेत हो सकते है, लेकिन इसका सही असर नतीजों के दिन ही साफ होगा। जहां ज्यादातर एग्जिट पोल BJP को आगे दिखा रहे हैं, वहीं कुछ सर्वे TMC के पक्ष में भी हैं। एक सर्वे में TMC को 178 से 187 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जो उसे साफ बहुमत दिला सकता है।