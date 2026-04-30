Todays Chanakya Exit Poll: बंगाल में ममता का किला ध्वस्त? BJP की बंपर जीत का अनुमान

वोट शेयर के मामले में भाजपा को 48 प्रतिशत, TMC को 38 प्रतिशत और अन्य को 14 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है। यह सर्वे दलित और ओबीसी वोटरों के भारी समर्थन के साथ भाजपा की आंधी दिखा रहा है। दो चरणों में मतदान के दौरान रिकॉर्ड 92.47 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जिससे चुनाव को ममता बनर्जी की 15 साल की सत्ता पर जनमत संग्रह माना जा रहा है।