कृषि मंत्री के क्षेत्र में ही घटिया निकल गए खाद, IFFCO और IPL के खाद स्टैंडर्ड से बाहर, तुरंत रोकी गई बिक्री

केवल डीएपी ही नहीं, आईएफएफसीओ की एपीएस (20:20:0:13) खाद भी जांच में फेल हुई। तिलहन, दालें, गन्ना, धान और कपास जैसी फसलों के लिए इस्तेमाल होने वाली इस खाद में फॉस्फोरस 18.34 प्रतिशत मिला (तय 20 प्रतिशत) और सल्फर सिर्फ 11.43 प्रतिशत (तय 13 प्रतिशत)। दिसंबर 2025 में विदिशा ब्लॉक से लिया गया सैंपल ग्वालियर लैब में जांच के बाद नाकाम रहा।