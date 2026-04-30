Exit Poll में बड़ा उलटफेर संभव, सर्वे करने वाले ने खुद कबूली यह बात, बंगाल में किन वोटरों से BJP को फायदा?

उन्होंने पहले ही प्रोजेक्ट किया था कि डीएमके गठबंधन 122 से 132 सीटें जीत सकता है, जो बहुमत के लिए काफी है। एआईएडीएमके को 87 से 100 सीटें और टीवीके को कुछ खास वोट शेयर मिलने की उम्मीद है। सिंह ने कहा कि नई पार्टी होने के बावजूद टीवीके का असर दोनों प्रमुख दलों पर पड़ेगा, लेकिन डीएमके की जड़ें गहरी हैं।