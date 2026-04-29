West Bengal Exit Poll 2026 : बंगाल से बीजेपी का चल सकता है जादू, एक एजेंसी ने ममता पर जताया भरोसा!

West Bengal Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का दूसरा और अंतिम चरण का मतदान खत्म हो गया है। वोटिंग समाप्त होने से पहले ही 90% का आंकड़ा दर्ज किया गया। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहला चरण 23 अप्रैल को संपन्न हुआ था। पहले चरण में 92.89 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है, जो 2021 के मुकाबले 10.5 प्रतिशत ज्यादा है। Praja पोल के सर्वे में बीजेपी को बंपर सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। टीएमसी के खाते में 85 से 110 सीटें आती नजर आ रही है। वहीं, बीजेपी को 146-161 तो वहीं अन्य को इस पोल में 0 से 5 सीटों का अनुमान है।