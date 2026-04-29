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Assam Exit Poll 2026: क्या असम में फिर खिलेगा ‘कमल’ या कांग्रेस पलटेगी बाजी? एग्जिट पोल के नतीजों ने बढ़ाई धड़कनें

Assam Exit Poll 2026: असम में 85.21% की रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अब किसकी बनेगी सरकार? क्या खिलेगा कमल या कांग्रेस पलटेगी बाजी? देखिए 126 सीटों का सबसे सटीक एग्जिट पोल, वोट शेयर और सीटों का पूरा गणित।

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भारत

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Rahul Yadav

Apr 29, 2026

Assam Exit Poll 2026

Assam Exit Poll 2026

Assam Exit Polls Result: असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सबकी नजरें एग्जिट पोल पर टिकी हैं। आज शाम 6:30 बजे से अलग-अलग न्यूज चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। इस बार असम में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस (Congress) के बीच माना जा रहा है। 9 अप्रैल को एक ही चरण में हुए मतदान के बाद 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले एग्जिट पोल ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है।

वोटिंग का टूटा रिकॉर्ड, 85.21% मतदान

चुनाव आयोग के तजा आंकड़ों के मुताबिक, असम विधानसभा चुनाव 2026 में कुल 85.21 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा 2021 के विधानसभा चुनाव (82.04%) से काफी अधिक है।

  • दलगांव (Dalgaon): यहां सबसे अधिक 94.57% वोटिंग हुई है।
  • अमरी (Amri): यहां सबसे कम 70.40% मतदान रिकॉर्ड किया गया है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि मतदान के प्रतिशत में यह उछाल राज्य में किसी बड़ी लहर का संकेत हो सकता है। अब देखना यह है कि यह भारी मतदान हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार की वापसी कराता है या कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता खोलता है।

असम एग्जिट पोल 2026: किसे कितनी सीटों का अनुमान

सर्वे एजेंसीबीजेपी (सीटें)कांग्रेस (सीटें)अन्य
Axis My India88-10024-360-3
MATRIZE85-9525-326-12
Poll Dairy86-10115-263-7
Chanakya Strategies88-9822-323-5

Assembly Elections 2026 Live Updates यहां देखें।

2021 में क्या था असम का जनादेश?

अगर 2021 के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो बीजेपी ने 60 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी धाक जमाई थी।

राजनीतिक दल/गठबंधनकुल जीती गईं सीटेंवोट शेयर (%)
भारतीय जनता पार्टी (BJP)6033.2%
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)2929.7%
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF)169.3%
असम गण परिषद (AGP)097.9%
यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल (UPPL)063.4%
बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट (BPF)04-
अन्य/निर्दलीय02-
कुल सीटें126100%

शिवसागर सीट पर टिकी सबकी नजर

इस बार की सबसे चर्चित सीटों में से एक शिवसागर है। यहां राइजर दल के अखिल गोगोई, बीजेपी के कुशल दुवारी और एजीपी (AGP) के प्रदीप हजारिका के बीच त्रिकोणीय और कड़ा मुकाबला है। 2021 में अखिल गोगोई ने जेल में रहते हुए निर्दलीय चुनाव जीता था, लेकिन इस बार समीकरण काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं।

शाम 6:30 बजे से महा-कवरेज

असम में बीजेपी ने जहां विकास और सुरक्षा को मुद्दा बनाया, वहीं कांग्रेस ने बदलाव और रोजगार के वादे के साथ चुनाव लड़ा है। एग्जिट पोल के आंकड़े आज शाम 6:30 बजे जारी होंगे, जो 4 मई के आधिकारिक परिणामों का एक स्पष्ट पूर्वावलोकन पेश करेंगे।

(खबर अपडेट की जा रही है…)

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Updated on:

29 Apr 2026 07:07 pm

Published on:

29 Apr 2026 05:36 pm

Hindi News / National News / Assam Exit Poll 2026: क्या असम में फिर खिलेगा ‘कमल’ या कांग्रेस पलटेगी बाजी? एग्जिट पोल के नतीजों ने बढ़ाई धड़कनें

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