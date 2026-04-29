Assam Exit Poll 2026: क्या असम में फिर खिलेगा ‘कमल’ या कांग्रेस पलटेगी बाजी? एग्जिट पोल के नतीजों ने बढ़ाई धड़कनें

Assam Exit Polls Result: असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सबकी नजरें एग्जिट पोल पर टिकी हैं। आज शाम 6:30 बजे से अलग-अलग न्यूज चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। इस बार असम में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस (Congress) के बीच माना जा रहा है। 9 अप्रैल को एक ही चरण में हुए मतदान के बाद 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले एग्जिट पोल ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है।