TMC Rebellion: मिथुन चक्रवर्ती के दगा करने के बाद भी ममता बनर्जी ने नहीं लिया सबक, सितारों पर करती रहीं भरोसा, अब उन्हीं ने अंधेरे में डुबोया

TMC Rebellion Film stars: पश्चिम बंगाल में टीएमसी में बगावत के कारण आज भले ही बुरे दिन हों और हर तरफ से बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, लेकिन इस दल ने करीब डेढ़ दशक तक प्रदेश पर एकछत्र राज किया है। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी से नाराज हो कर कांग्रेस ​को विदा कह कर टीएमसी बनाई थी,जो कालातंर में उनकी पहचान बन गई। उन्होंने सेल्युलाइड की दुनिया के सितारों को सियासत में ला कर सामयिक रूप से अपनी पार्टी को मजबूत किया और सितारों को नई जमीन और नया आसमान दिया। उस समय ममता कई एक्टर्स व एक्ट्रेसेज को बहुत लाड से टीएमसी में लाईं, धीरे-धीरे सभी सितारे छोड़ कर चले गए। बॉलीवुड अदाकार मिथुन चक्रवर्ती का टीएमसी को धोखा देना ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका था, लेकिन उसके बावजूद ममता ने सबक नहीं लिया और और दूसरे सितारों को मौका देने के बाद यह भरोसा बार-बार टूटता ही चला गया।