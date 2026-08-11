‘मुसलमानों पर न थोपा जाए वंदे मातरम, सजा मंजूर लेकिन मजहब से गद्दारी नहीं’, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सदस्य बोले

Vande Mataram: लाल किले पर वंदे मातरम गाए जाने को लेकर बहस के बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सदस्य मौलाना एजाज कश्मीरी ने कहा है कि किसी भी मुसलमान को वंदे मातरम पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मीडिया एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि गीत की कुछ पंक्तियां उनके मजहबी विश्वासों से टकराती हैं, इसलिए वे इसे नहीं पढ़ सकते। उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए सजा भी मिलती है तो उन्हें मंजूर है, लेकिन वे अपने मजहब से समझौता नहीं करेंगे। मौलाना एजाज कश्मीरी ने कहा कि भारत में अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं और हर व्यक्ति को अपने धर्म के मुताबिक आचरण करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जिन्हें वंदे मातरम पढ़ना उचित लगता है, उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमानों पर इसे थोपा नहीं जाना चाहिए।