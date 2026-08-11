‘पुलिस जबरन माइक्रोफोन न हटाए’, मस्जिद लाउडस्पीकर विवाद पर हुमायूं कबीर की मांग

हुमायूं कबीर ने कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से स्पष्ट नोटिफिकेशन होना चाहिए। अगर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं है तो पुलिस को जबरन माइक्रोफोन नहीं हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को सरकार के आदेश, नोटिफिकेशन और अदालत के निर्देशों का पालन करना चाहिए। कबीर ने कहा कि मस्जिद हो या मंदिर, नियम सभी के लिए लागू होने चाहिए।