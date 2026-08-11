‘5-6 महीने से मुझे भी सैलरी नहीं मिली, बिहार का खजाना पूरी तरह खाली हो गया है’, तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा

Tejashwi Yadav on Bihar Government: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार सरकार के पास कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं।तेजस्वी यादव ने कहा कि कई कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। ठेकेदारों के भुगतान की स्थिति भी खराब है। उनके मुताबिक, अलग-अलग विभागों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के सामने भी परेशानी खड़ी हो गई है।