मोटिवेशनल स्पीकर से लेकर मैथ टीचर तक, कौन हैं NCPI के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष? TMC के 20 सांसदों ने पार्टी में किया विलय

Who is NCPI Founder: ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसद के विलय करने के बाद अचानक नेशनल सिटीजन पार्टी (NCPI) चर्चाओं में आ गई है। रविवार को बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा, जिसमें सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था की मांग की। वहीं NCPI के चर्चाओं में आने के बाद इसको कौन चलाता है, इसको लेकर भी सवाल उठने लग गए हैं।