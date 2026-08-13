आतंकी धमकी से पुलिसकर्मी ड्यूटी छोड़ दें तो ‘भगवान ही देश को बचा सकते है’: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

याचिकाकर्ता की वर्ष 2012 में स्पेशल पुलिस ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति हुई थी। उसने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2015 में वह मेडिकल अवकाश पर था। इसी दौरान क्षेत्र में अशांति का माहौल बना और उसे आतंकियों की ओर से जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। खतरे के चलते वह ड्यूटी पर वापस नहीं लौट सका। याचिकाकर्ता के मुताबिक, बाद में जब वह अपनी पोस्टिंग पर ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचा तो उसे दोबारा सेवा में शामिल नहीं किया गया। पुनर्नियुक्ति के लिए किए गए उसके प्रयास भी सफल नहीं हुए।