विरोध-प्रदर्शन में Facial Recognition Technology के इस्तेमाल को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को सहमत

Supreme Court agree to hear Facial Recognition Technology: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन स्थलों पर पुलिस द्वारा चेहरे की पहचान तकनीक और अन्य बायोमेट्रिक निगरानी उपकरणों के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई। CJI सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने इस याचिका को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित हालिया छात्र प्रदर्शनों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में लंबित अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया।