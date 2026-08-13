13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

West Bengal: TMC सांसद अभिषेक बनर्जी समेत 29 के खिलाफ जमीन हड़पने के मामले में जांच के आदेश

Abhishek Banerjee Land Grab Case: पश्चिम बंगाल के नदिया की जिला अदालत ने जमीन हड़पने के आरोपों में अभिषेक बनर्जी समेत 30 लोगों के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश दिए हैं। शिकायत में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Harshul Mehra

Aug 13, 2026

जमीन हड़पने के मामले में सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच के आदेश। फोटो-IANS

जमीन हड़पने के मामले में सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच के आदेश। फोटो-IANS

Abhishek Banerjee Land Grab Case: पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की अदालत ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी समेत 29 अन्य लोगों के खिलाफ जमीन हड़पने के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। आरोप नदिया के साथ-साथ मुर्शिदाबाद जिले में भी जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े हैं।

कई TMC नेताओं के नाम भी शामिल

मामले में कई लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें कालीगंज से TMC विधायक अलीफ अहमद, बेलडांगा से TMC के पूर्व विधायक हसनुज्जमान शेख और पिछली सरकारों में विधायक रहे कुछ अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं।

बपन घोष ने अदालत में दायर की थी शिकायत

मामले की शिकायत कालीगंज के रहने वाले बपन घोष ने की थी। उन्होंने 15 जुलाई को कृष्णानगर जिला सेशन कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2016 से कई सरकारी जमीनों पर कथित तौर पर अवैध कब्जा किया गया। शिकायत के मुताबिक, इन जमीनों पर कब्जे के बाद उन्हें कालीगंज और नदिया जिले के बेनडांगा-2 ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले शक्तिपुर गांव में बेच दिया गया।

जमीन कब्जाने के दौरान पर्यावरण को नुकसान का आरोप

बपन घोष ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे की प्रक्रिया के दौरान संबंधित क्षेत्रों के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा। उनका दावा है कि इस दौरान कई पेड़ काटे गए। शिकायतकर्ता के मुताबिक, पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ सरकारी संपत्ति को भी क्षति हुई।

पुलिस और वन विभाग में शिकायत का दावा

बपन घोष ने दावा किया कि उन्होंने इस मामले को लेकर पुलिस और वन विभाग से भी शिकायत की थी। हालांकि, उनके अनुसार शिकायतों के बावजूद मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके उलट उन्हें टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से धमकियों का सामना करना पड़ा।

सत्ता परिवर्तन के बाद फिर अदालत पहुंचे शिकायतकर्ता

पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। इसके बाद बपन घोष ने मामले को लेकर नदिया जिला सेशन कोर्ट में भी याचिका दायर की। गुरुवार को अदालत ने शिकायत के आधार पर पुलिस को मामले की जांच करने का आदेश दिया।

जांच के बाद सामने आएगी सच्चाई: TMC से जुड़े लोग

मामले को लेकर TMC से जुड़े कई लोगों का कहना है कि ये आरोप राजनीतिक बदले की भावना से लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद पुलिस मामले की जांच करेगी और आरोपों से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

13 Aug 2026 05:07 pm

Published on:

13 Aug 2026 05:07 pm

Hindi News / National News / West Bengal: TMC सांसद अभिषेक बनर्जी समेत 29 के खिलाफ जमीन हड़पने के मामले में जांच के आदेश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

चाणक्य-सरदार पटेल कहे जाने वाले अमित शाह कहां गायब हैं? संसद में दाखिल नहीं हो सके’, राहुल गांधी ने फिर बोला हमला

Rahul Gandhi disproportionate assets case
राष्ट्रीय

बिहार: हाथों ने साथ छोड़ा तो पैरों को बनाया कलम, 13 साल की लक्ष्मी ने हौसले से बदली अपनी कहानी

lakshmi
राष्ट्रीय

सुखबीर बादल पर हमला करने वाला निहंग कौन था? सामने आई हमलावर से जुड़ी अहम जानकारी

Sukhbir Badal Nanded
राष्ट्रीय

जेल की वीआईपी बैरक में प्रज्वल रेवन्ना के पास मोबाइल पहुंचने का राज खुलेगा, डीआईजी के नेतृत्व में जांच शुरू

Former JDS MP Prajwal Revanna
बैंगलोर

‘सुखबीर बादल पर हमला सिख धर्म और हिंदू-सिख एकता पर प्रहार है’, अकाली दल नेता संजीव तलवार का बड़ा बयान

Sukhbir Singh Badal, Sukhbir Badal Attack, Sukhbir Singh Badal Attack News, Sanjeev Talwar, Shiromani Akali Dal, SAD News, Punjab News,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.