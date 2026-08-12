दस लाख लोगों पर महज 15 जज! 40 साल पहले विधि आयोग ने कहा था 50 चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में 8 से 38 होने में लगे 76 साल

सुप्रीम कोर्ट में भले ही चार जज ज्यादा होंगे, लेकिन दुनिया के कई बड़े देशों की तुलना में अभी भी नागरिकों और जजों का अनुपात बेहद कम है। 2025 में प्रति दस लाख की आबादी पर जजों का अनुपात 15.4 था। 2021 में यह 21 हुआ करता था, 2019 में यह 15.3 और 2020 में 14.8 था। विधि आयोग ने अपनी 120वीं रिपोर्ट में सिफ़ारिश की थी कि यह अनुपात कम से कम 50 होना चाहिए। यह बात 1987 की है। करीब 40 साल बाद भी हम 15 के आसपास ही हैं। नीचे दिए टेबल पर नजर डालें तो पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो हम कहीं नहीं ठहरते।